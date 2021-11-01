"التحرير الفلسطينية": الوعد خطيئة كبرى وعلى المجتمع الدولي انصاف الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة التحرير الفلسطينية في الذكرى 104 لوعد بلفور المشؤوم: "أن هذا الوعد كان خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تصحيح هذا الخطأ التاريخي والاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه التب نصت عليها القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تثبت أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه ومقدساته".وأضافت "التحرير الفلسطينية" في بيان صدر عنها بهذه المناسبة أنه منذ أن صدر هذا الوعد عملت العصابات الصهيونية على تفريغ الأرض من سكانها وتهجيرهم عن طريق شن الهجمات على القرى والمدن وارتكاب المجازر والمذابح بحق الأطفال والنساء والشيوخ والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم واجبارهم على الهجرة مستغلة بذلك موافقة الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت في ارسال اليهود لأرض فلسطين بحجة أنها وطن لهم في مقابل ردود عربية وإسلامية خجولة.