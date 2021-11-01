شؤون فلسطينية

"التحرير الفلسطينية": الوعد خطيئة كبرى وعلى المجتمع الدولي انصاف الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
قالت جبهة التحرير الفلسطينية في الذكرى 104 لوعد بلفور المشؤوم: "أن هذا الوعد كان خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني   وعلى المجتمع الدولي تصحيح هذا الخطأ التاريخي والاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه التب نصت عليها القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تثبت أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه ومقدساته".

وأضافت "التحرير الفلسطينية" في بيان صدر عنها بهذه المناسبة أنه منذ أن صدر هذا الوعد عملت العصابات الصهيونية على تفريغ الأرض من سكانها وتهجيرهم عن طريق شن الهجمات على القرى والمدن وارتكاب المجازر والمذابح بحق الأطفال والنساء والشيوخ والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم واجبارهم على الهجرة مستغلة بذلك موافقة الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت في ارسال اليهود لأرض فلسطين بحجة أنها وطن لهم في مقابل ردود عربية وإسلامية خجولة.

أخبار ذات صلة

مسقط: عقد جلسة المشاورات السياسية الفلسطينية- العُمانية الأولى

مسقط: عقد جلسة المشاورات السياسية الفلسطينية- العُمانية الأولى

غزة: دعوات لتحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء عن التجاذبات السياسية

غزة: دعوات لتحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء عن التجاذبات السياسية

فلسطين: أكثر من 9 حالات لكل 100 ألف شخص معدل حدوث سرطان الرئة

فلسطين: أكثر من 9 حالات لكل 100 ألف شخص معدل حدوث سرطان الرئة

الجامعة العربية تحذر من فرض المنهاج الإسرائيلي بالمدارس لتزوير التاريخ الفلسطيني

الجامعة العربية تحذر من فرض المنهاج الإسرائيلي بالمدارس لتزوير التاريخ الفلسطيني

الرويضي: الاحتلال يسعى لقلب الحقائق في القدس

الرويضي: الاحتلال يسعى لقلب الحقائق في القدس

سرحان: ننتظر صرف المنحة القطرية لإعمار المنازل المهدمة

سرحان: ننتظر صرف المنحة القطرية لإعمار المنازل المهدمة

فلسطين تحتفل بيوم المدن العالمي بإطلاق إعداد السياسة الحضرية الوطنية

فلسطين تحتفل بيوم المدن العالمي بإطلاق إعداد السياسة الحضرية الوطنية

الأشغال بغزة تتسلم مخططات مدينة العاشر من رمضان المصرية

الأشغال بغزة تتسلم مخططات مدينة العاشر من رمضان المصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: دعوات لتحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء عن التجاذبات السياسية

غزة: دعوات لتحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء عن التجاذبات السياسية

فلسطين: أكثر من 9 حالات لكل 100 ألف شخص معدل حدوث سرطان الرئة

فلسطين: أكثر من 9 حالات لكل 100 ألف شخص معدل حدوث سرطان الرئة

الرويضي: الاحتلال يسعى لقلب الحقائق في القدس

الرويضي: الاحتلال يسعى لقلب الحقائق في القدس

سرحان: ننتظر صرف المنحة القطرية لإعمار المنازل المهدمة

سرحان: ننتظر صرف المنحة القطرية لإعمار المنازل المهدمة

فلسطين تحتفل بيوم المدن العالمي بإطلاق إعداد السياسة الحضرية الوطنية

فلسطين تحتفل بيوم المدن العالمي بإطلاق إعداد السياسة الحضرية الوطنية

&#34;الديمقراطية&#34;: ندعو لاستراتيجية فلسطينية ثابتها الوحدة والمقاومة والشراكة لدحر الوعد وتداعياته

"الديمقراطية": ندعو لاستراتيجية فلسطينية ثابتها الوحدة والمقاومة والشراكة لدحر الوعد وتداعياته

النتشة: القدس ليست للبيع أو المساومة وما تمارسه اسرائيل بالمقبرة اليوسفية جريمة

النتشة: القدس ليست للبيع أو المساومة وما تمارسه اسرائيل بالمقبرة اليوسفية جريمة

أبو بكر يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط

أبو بكر يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

عربي

رئيس الحكومة اللبنانية: مناشدتي للوزير قرداحي لم تترجم واقعياً

رئيس الحكومة اللبنانية: مناشدتي للوزير قرداحي لم تترجم واقعياً

اليمن: مقتل وإصابة 29 مدنياً بضربة صاروخية في مأرب

اليمن: مقتل وإصابة 29 مدنياً بضربة صاروخية في مأرب

الإمارات تحتل المركز الأول في جذب المقار الإقليمية للشركات

الإمارات تحتل المركز الأول في جذب المقار الإقليمية للشركات

السيسي: تسوية أزمات المنطقة يتم بتحقيق الاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدول

السيسي: تسوية أزمات المنطقة يتم بتحقيق الاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدول