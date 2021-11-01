شؤون فلسطينية

الرويضي: الاحتلال يسعى لقلب الحقائق في القدس

الرويضي: الاحتلال يسعى لقلب الحقائق في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكّد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي على أنّ الاحتلال يسعى إلى قلب الحقائق الميدانية في القدس، مستدلًا بذلك على محاولات التهويد المستمرّة، ووضع الاحتلال يده على العقارات في القدس، وإخلاء المنازل في حي سلوان، والاعتداءات المستمرّة في حي الشيخ جرّاح.

وبيّن الرويضي أنّ الأنفاق الّتي تم حفرها تحت المسجد الأقصى؛ هي محاولة لتغيير الجغرافيا، مؤكدًا على أن الاحتلال يفرض أسماءً غير معروفة على الشوارع والأحياء العربية (شارع السلطان، والزهرة)؛ لتغيير الحقيقة التي تؤكد الوجود الفلسطيني التاريخيّ.

"نسير في خطوط عريضة"؛ بهذه العبارة لخّص الرويضي الإجراءات المضادة للممارسات الاحتلالية في القدس، وهي؛ الإطار القانوني؛ عبر منافذ قانونية جديدة، مبينًا أنّ هذا الأمر جارِ دارسته مع وزارة العدل لبحث الخيارات القانونيّة.

و يضاف إلى ذلك دعم المقدسيين وتوفير أسباب الصمود، معتبرًا ذلك مسؤولية الحكومة، حيث استكمل حديثه مضيفًا:"الموضوع الذي يقلقنا؛ هو توفير مقوّمات صمود المقدسيين؛ لأنّهم بحاجة إلى دعم باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني، وهو المقارع لمحاولات التغيير الذي يحدث في قلب المدينة ومحيطها؛ لأنّ المشروع الإسرائيلي يستهدف تهجير المقدسيين".

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