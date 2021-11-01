الأشغال بغزة تتسلم مخططات مدينة العاشر من رمضان المصرية

رام الله - دنيا الوطناستلمت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، مخططات مدينة العاشر من رمضان المقرر إقامتها في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأوضحت الوزارة اليوم الاثنين، أن طواقمها الهندسية تقوم بمراجعة مخططات المدينة السكنية، بعد استلامها من اللجنة المصرية لإعمار غزة.وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان سلمت أمس، مواقع إقامة المدن المصرية المقرر إقامتها في مناطق جباليا والزهراء وسط القطاع، للجنة المصرية.وستبدأ اللجنة المصرية لإعمار غزة بالعمل على تصميم المدن الثلاثة تمهيدًا لبناء المدن على الأراضي المعتمدة.