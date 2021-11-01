وزير الخارجية السعودي يشترط إقامة الدولة الفلسطينية قبل التطبيع مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القُدس الشرقية شرط أساسي لتطبيع العلاقات السعودية مع اسرائيل.وأكد في مقابلة مع قناة (الحدث) السعودية، أنّه على الرغم من دعم السعودية لاتفاقات أبراهام التي أقامت علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية، إلا أن المملكة أكدت أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يتم قَبْل الانضمام إلى الاتفاقية.وأضاف "أولوية السعودية تتمثل في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لن يكون هناك استقرار حقيقي".