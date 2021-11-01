أبو بكر يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الاثنين، بالأمين العام لجامعة الدول العربية د. أحمد أبو الغيط في مكتبه بمقر الجامعة، بحضور ومشاركة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين في الجامعة د.سعيد أبو علي، والسفير مهند العكلوك المندوب المناوب في المندوبية الدائمة لدولة فلسطين في الجامعة، والمستشار أول في المندوبية رزق الزعانين، ومن الهيئة عبد الناصر فروانة وثائر شريتح.وأطلع اللواء أبو بكر الأمين العام د. أبو الغيط على تصاعد الجريمة الإسرائيلية والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتفرد الغير مسبوق بهم تحديداً بعد عملية الهروب من سجن جلبوع، وما رافق ذلك من استهداف لإنسانية الأسير الفلسطيني ومحتواه النضالي والوطني ومكانتهالقانونية.وركز اللواء أبو بكر في حديثه مع الأمين العام على قضايا الأسرى المضربين عن الطعام والإعتقال الإداري الجائر والمرضى والأسيرات، والاطفال وما يفرض عليهم من عزل وغرامات مالية واعتداءات وانتهاكات واقتحامات، وحرمانهم من كافة الحقوق الإنسانية والعلاجية والحقوقية.وأعرب اللواء أبو بكر عن قلقه من السياسة الإسرائيلية المتبعة مؤخراً في التعامل مع الأسرى والمعتقلين، والتي ترتقي الى مستوى الجريمة الحقيقية وفقا للقانون الدولي، وأنه يجب أن يكون هناك تحرك مضاد للرواية الإسرائيلية التي تسعى لتجريم نضال أبطالنا في السجون والمعتقلات.من جانبه أكد الأمين العام أن قضية الأسرى حاضرة في أروقة وأقسام وقطاعات جامعة الدول العربية، وأن هناك متابعة حثيثة لكل مجريات الأحداث في السجون والمعتقلات.وأضاف الأمين العام " الجامعة جاهزة في كل الأوقات لدعم ومناصرة ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأنه سيصدر بيان تفصيلي عنها لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، وإننا نستشعر الخطر الحقيقي على حياتهم داخلالأسر في ظل تنامي التطرف الإسرائيلي".وأوضح الأمين العام أن أبواب الجامعة مفتوحة لأي فعاليات تخفف من معاناة الأسرى والمعتقلين وتفضح ما يمارس بحقهم، وأنه سيكون هناك تحرك عربي ودولي لمحاولة ردع الممارسات الإسرائيلية المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكداً أنه سيتم إحياء فعاليات يوم الأسير للعام 2022 في أروقة الجامعة.وأعطى الأمين العام تعليماته لترتيب العديدة من اللقاءات العاجلة مع الوزير اللواء أبو بكر، مع مؤسسات إعلامية دولية، وإتحادات وجمعيات مصرية، تحديداً ذات الاختصاص بمجال المرأة والطفولة.