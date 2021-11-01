"النضال الشعبي" تبحث مع وفد من حركة فتح آخر المستجدات السياسية والأوضاع في المخيمات

رام الله - دنيا الوطنبحثت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في لبنان مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح آخر المستجدات السياسية والأوضاع في المخيمات التي تعاني ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.وجاء ذلك خلال استقبال القيادي بالجبهة أبو جورج، وسكرتير فرع الشمال جورج عبد الرحيم وسكرتير منطقة وادي الزينة زياد الهبطة وعضو قيادة فرع الشمال الحاج عابس، وفدا من قيادة حركة فتح بالشمال برئاسة مسؤول منطقة الشمال مصطفى أبو حرب يرافقه كلا من مسؤول العلاقات السياسية في الشمال أبو فراس ميعاري ومسؤول شعبة البارد ناصر سويدان، بالاضافة لمسؤول الاعلام لحركة فتح بالشمال محمد ابو عرب .استعراض الاجتماع الأوضاع الفلسطينية الراهنة في ظل التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وأخطرها استمرار التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.كما ناقش وضع الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة في مخيم نهر البارد وما يعانونه نتيجة الأزمة الاقتصادية الذي يعاني منها اللاجئين الفلسطينيين.