لجنة الانتخابات: الترشح للانتخابات المحلية ما زال ضعيفًا

رام الله - دنيا الوطنقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل إن عملية الترشح للانتخابات المحلية التي ستجري في الحادي عشر من الشهر القادم تسير بصورة بطيئة، وإن القوائم التي تم تسلمها متواضعة متوقعا أن تزيد مع نهاية فترة الترشح يوم الخميس القادم.وأضاف كحيل في حديث لإذاعة فلسطين، اليوم الإثنين، أنه بعد انتهاء عملية الترشح سيتم إصدار الكشف النهائي حول عدد القوائم المرشحة والهيئات التي ستجري فيها انتخابات.من جانب آخر، قال كحيل إن كوتة المرأة في المجالس القروية تكون كما نص عليها القانون بالحد الأدنى امرأتين في المجالس ذات التسع مقاعد، مؤكدا مراعاة استيفاء كافة القوائم لكوتة المرأة بالحد الأدنى.وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية قال كحيل إن هناك قيود على الدعاية الانتخابية وتم تعميمها على كافة الأحزاب والقوى وتم نشرها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.