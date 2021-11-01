مجدلاني: وعد (بلفور) أسّس لنكبة الشعب الفلسطيني..وهنالك خيارات سياسية أخرى للقيادة الفلسطينيّة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إنّ وعد (بلفور)؛ هو الّذي أسس لنكبة الشعب الفلسطيني التي ما زالت فصولها متواليةً حتّى هذه اللحظة.وأضاف خلال حديثه عبر أثير إذاعة "موطني" قائلًا:"يجب على الحكومة البريطانية أن تعتذر للشعب الفلسطيني؛ لمسؤوليتها السياسية عمّا تعرّض له الشعب الفلسطيني من خسائر فادحة".واستكمل حديثه مضيفًا:"تتواصل هذه السياسة الاستعمارية على الأراضي الفلسطينيّة من قبل الاحتلال، والذي ينكر حقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره؛ عبر استمراره بإجراءات الاستيطان والضم".وبحسب المجدلاني؛ فإن خيار حل الدولتين إذا لم يكن له شريك؛ فهناك خيارات أخرى للقيادة الفلسطينيّة، مؤكدًا أنّ دولة فلسطين تحظى باعتراف أكثر من (140) دولة، كما أنّ فلسطين أن تعزّز مكانتها الدولية بدخولها معظم المنظمات الدوليّة".وبالعودة إلى حديثه عن وعد (بلفور)؛ طالب المجدلاني الحكومة البريطانية بتصويب هذا الخطأ التاريخي؛ عبر الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا ذلك الحد الأدنى الذي يجب أن تقوم به لتصحيح هذه الجريمة التي ارتُكبت بحقّ الشعب الفلسطيني، مستشهدًا بما أقرّه حزب العمّال البريطاني، موضحًا أنه لا يمكن العودة إلى الوراء وتجاهل الحقّ الفلسطينيّ.وحول دور وزارة التنمية الاجتماعية؛ بيّن المجدلاني أنّ الوزارة تعطي الأولوية لتمكين النساء اجتماعيًا وسياسيًا في المشاريع المعمول بها، معرّجًا بذلك على محاولات الوزارة تمكين النساء المقدسيات اقتصاديًا؛ لمواجهة سياسة الاقتلاع والتهجير والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال في القدس.