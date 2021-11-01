(شاباك) يعتقل "سليمان كساب" من غزة بزعم تخطيطه لتنفيذ عمليات

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن العام في إسرائيل (شاباك) اليوم الاثنين، عن اعتقاله لفلسطيني من قطاع غزة، بزعم تخطيطه وارتكابه جرائم في الرملة.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) بأنّ "جهاز الشاباك اعتقل سليمان كساب من سكان خانيونس، بتهمة مسؤوليته عن إحراق حافلات في الرملة وخط شعارات بالعربية تحمل اسم كتائب الأقصى".وأكدت الصحيفة أن (شاباك) ألقى القبض على كساب البالغ من العمر 29 عاما، ويقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني، للاشتباه في قيامه بإشعال النار في سوكوت وحافلات في الرملة، حيث خطط لتنفيذ عمليات خطف وهجمات وإطلاق نار، على حد زعمهم.وأضاف (يديعوت) "الشاب كساب دخل إسرائيل في كانون الثاني/ يناير 2020 بموافقة إنسانية كمرافقة لوالدته التي تعاني من مرض خطير، بعد انتهاء العلاج ، استخدم تصريح الإقامة في إسرائيل. قبل شهر تم اعتقاله".