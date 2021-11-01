شؤون فلسطينية

طاقم جراحة الأوعية الدموية يجرى عملية نوعية على الشريان السباتي لستيني بمستشفى غزة الأوروبي

طاقم جراحة الأوعية الدموية يجرى عملية نوعية على الشريان السباتي لستيني بمستشفى غزة الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
تمكن طاقم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى غزة الأوروبي برئاسة الدكتور محمد كلوب رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، من اجراء عملية جراحية دقيقة، وصفت بالنوعية على الشريان السباتي لمريض في أواخر الستينات كان قد أصيب بجلطة دماغية عابرة.

وقال الدكتور كلوب أن سبب نوعية هذه العملية أنه تم اجرائها من فتحة صغيرة جداً لا تتجاوز ال 7سم، وتم استخدام أحدث التقنيات العالمية، كما وأجريت بشكل عاجل جداً استمرت قرابة الساعتين.

وأضاف د. كلوب في تصريح صحفي، "لقد تم استخدام وصلة شريانية مؤقتة للحفاظ على التروية الشريانية الدماغية لتفادى الجلطات الدماغية أثناء العملية، ومن ثم زراعة رقعة وريدية من ساق الوريد لتوسيع الشريان بعد ازالة التضيق الشديد من الشريان السباتي العميق الأيمن".

وأوضح كلوب، أن المريض قد أُدخل إلى غرفة العمليات بشكل عاجل بسبب جلطة دماغية عابرة حدثت له أثناء وصوله المستشفى، وقد تم اجراء عملية استكشاف للشرايين من قبل المشاركين في العملية، أخصائيا جراحة الأوعية الدموية د. محمد الحويحى والدكتورة براء أبو منديل.

ونوه كلوب أن المريض قد غادر المستشفى، وقد تماثل للشفاء وهو الآن بصحة جيدة.

يذكر أن هذه العملية تعد ال 150 التي أجريت على الشريان السباتي في قطاع غزة من قبل طاقم جراحة الأوعية الدموية في وزارة الصحة، وتُعد من العمليات المعقدة والصعبة، وتحدياً للظروف الصحية والطبية التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار ونقص الإمكانيات وتفشي وباء (كورونا).

وقال الدكتور كلوب، أن هذا العدد الكبير من العمليات الجراحية التي تم اجرائها على الشريان السباتي في قطاع غزة، يدل على الدعم الكبير الذي يحظى به الطاقم من وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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