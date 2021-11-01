المطران حنا: نرفض المؤامرات والمشاريع الاستعمارية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية



ووضع المطران أعضاء لجنة التضامن مع فلسطين في صورة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات خطيرة وتعديات وممارسات ظالمة بحق المقدسات والاوقاف والمؤسسات الوطنية وبحق أبناء شعبنا في الاحياء المقدسية وخاصة في القدس القديمة وسلوان والشيخ جراح.



وقال في كلمته بأن السلطات الاحتلالية ممعنة في قمعها وظلمها لشعبنا الفلسطيني وهي تريدنا ان نكون في حالة استسلام وتراجع وقبول بالأمر الواقع الذي تفرضه علينا ، ولكن الفلسطينيون ليسوا كذلك فكلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد مسيحيين ومسلمين ، كما اننا لن نرضخ لما يرسمه الاحتلال على الأرض الذي يعمل على تغيير ملامح مدينة القدس وطمس معالمها وتزوير تاريخها والنيل من هويتها .

الفلسطينيون ليسوا غرباء في القدس ولن يكونوا كذلك فهذه المدينة هي مدينتهم وعاصمتهم وحاضنة اهم مقدساتهم كما ان هذا الوطن هو وطنهم وهم يرفضون كافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والمؤامرات التي تحاك هنا وهناك بهدف النيل من عدالة هذه القضية.

رام الله - دنيا الوطنشارك المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في اجتماع على الزووم مع حركة التضامن مع فلسطين في لوكسمبورغ وقد كان سيادته المتحدث الرئيسي في اعمال هذه الندوة الافتراضية حيث خاطب المشاركين فيها مباشرة من القدس.