شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": الإدانات الدولية بحق إسرائيل دون جدوى والمطلوب فلسطينياً حتى تصبح رادعة

"الديمقراطية": الإدانات الدولية بحق إسرائيل دون جدوى والمطلوب فلسطينياً حتى تصبح رادعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، أكدت فيه أن الإدانات الدولية بحق إسرائيل دون جدوى، والمطلوب فلسطينيا حتى تصبح رادعة.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

على ضوء هبة القدس في مواجهة محاولة إسرائيل  الاستيلاء على حي الشيخ جراح وطرد الأهالي  الفلسطينيين منه ،  والاقتحامات المتكررة للأقصى  و وعلى إثر تفاعلات معركة سيف القدس بما رافقها من عدوان ودمار هائل في قطاع غزة ، كثرت الإدانات لحكومة العدو على المستوى الدولي ، وقد تكثف سيل هذه الإدانات بعد قرار حكومة العدو اعتبار ست مؤسسات فلسطينية حقوقية وصحية وإنسانية مؤسسات داعمة للإرهاب على حد ادعاء حكومة العدو، وبعد قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بشكل يخالف ويتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.

إلا أن كل هذه الإدانات والاعتراضات على سياسة إسرائيل من قبل الكثير من الدول والتجمعات والمؤسسات الدولية الحقوقية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي تكتفي غالبا بالتعبير عن قلقها  بشان الاستيطان على سبيل المثال ، بقيت لفظية و شكلية  ولم تتمكن من إجبار إسرائيل على التراجع ووقف سياستها العدوانية القائمة على التطهير العرقي والفصل العنصري.

إن حكومة العدو ستبقى مستمرة   في إدارة ظهرها لهذه الانتقادات والإدانات ، بسبب تيقنها  بان هذه الاعتراضات والانتقادات لن تتجاوز حدود الإدانة والانتقاد الشكلي واللفظي إلى إجراءات عملية وعقابية ، بل وان هذه الإدانات لن تحول دون استمرار بعض القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في حماية إسرائيل واعتراضها على أي انتقادات لها سواء في مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو محكمة الجنايات الدولية ، وادعائها بان هذه الانتقادات هي بمثابة معاداة للسامية ، بالرغم من كون ذلك يتناقض مع التغيرات الجارية في الرأي العام الأمريكي والتي تمثل آخرها  في الرسالة الموجهة إلى إدارة بإيدن من قبل 288 قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان الأمريكية ، والتي تحتج وتدين ادعاءات الحكومة الإسرائيلية الكاذبة بشأن الأسباب وراء إعلان المؤسسات الست داعمة للإرهاب وتطالبها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عنها.
 
إن بعض القوى الغربية   وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي  مازلت  تعتبر إسرائيل  ومنذ تأسيسها ركيزة استعمارية لها في المنطقة لحماية مصالحها الإستراتيجية  الحيوية ،لن تقوم بالضغط على إسرائيل ومطالبتها بالتوقف عن سياساتها العدوانية واستعمارها الاستيطاني، ولن تتوقف عن دعمها بالمال والسلاح والسياسة  إلا إذا أيقنت بأنها - أي إسرائيل - ستدفع ثمنا باهظا من جراء استمرار احتلالها وعدوانها وسياساتها.

إننا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، نؤمن بان إجبار القوى الدولية  وفي مقدمتها أمريكا على ممارسة الضغط الفعلي العقابي على إسرائيل ،  رهن بعدة عوامل ومواقف أهمها العامل والموقف الفلسطيني ، الذي هو في هذه المرحلة بأسوأ حالاته من حيث استمرار الانقسام والتشرذم  وغياب الوحدة الوطنية وتعطّل وضعف المؤسسات الفلسطينية بسبب إلغاء الانتخابات الشاملة، والتخلف عن تنفيذ قرارات الإجماع الوطني المتخذة  سواء في اجتماعات القيادة الفلسطينية أو المجلس الوطني أو اجتماعات الأمناء العامين الذي رسم الطريق للنهوض بالوضع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ،والتي كان آخرها في اجتماع القيادة الفلسطينية قبل أسبوع فقط .

إن إجبار القوى الدولية بما فيها أمريكا على الضغط على الحكومة الإسرائيلية ، لن يتحقق إلا إذا غيرت القيادة الرسمية نهجها وباشرت  بإجراءات وقف العمل بالاتفاقيات مع الحكومة الإسرائيلية ، وسحب الاعتراف بإسرائيل التي تتنكر لحقوقنا وللاتفاقيات وعلى رأسها أوسلو وإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال على أساس المواجهة الشاملة، مما يتطلب وقف التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة الكفيلة بتنظيم وتأطير نضالات شعبنا  والانتقال بها من الهبّات الموسمية المتبعثرة الى الاستمرارية والشمولية وصولا إلى العصيان الوطني الشامل .

إن إعادة  إرساء العلاقة مع المحتل الإسرائيلي على أساس مقاومته شعبيا وميدانيا وسياسيا ودبلوماسيا ‘ وإلحاق الخسائر المادية والسياسية والدبلوماسية به ‘هي الطريق الوحيد لإجباره على الانصياع والتسليم بحقوق شعبنا المشروعة ، كما أنها هي الطريق الوحيد لإجبار المجتمع الدولي بشقه الرسمي والقوى الغربية للضغط وفرض العقوبات عليه والتدخل  عندها لإنقاذه من نفسه وسياساته وممارساته الاستعمارية.

أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: استيلاء الاحتلال على أرض في الشيخ جراح سببه غياب العقوبات الدولية

الخارجية الفلسطينية: استيلاء الاحتلال على أرض في الشيخ جراح سببه غياب العقوبات الدولية

الاقتصاد: تلقينا عشرات الشكاوى التي أسهمت في ضبط واستقرار الأسعار

الاقتصاد: تلقينا عشرات الشكاوى التي أسهمت في ضبط واستقرار الأسعار

الاحتلال يواصل أعماله التهويدية بـالمقبرة اليوسفية في القدس لليوم الثامن

الاحتلال يواصل أعماله التهويدية بـالمقبرة اليوسفية في القدس لليوم الثامن

غزة: 6 وفيات و241 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 6 وفيات و241 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أسعار المحروقات والغاز في غزة لشهر نوفمبر

أسعار المحروقات والغاز في غزة لشهر نوفمبر

رام الله: الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويشن حملة ترهيب في بلدة نعلين

رام الله: الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويشن حملة ترهيب في بلدة نعلين

الاحتلال يعتقل محاضرا جامعيا في الخليل

الاحتلال يعتقل محاضرا جامعيا في الخليل

الاحتلال يخطر بإزالة عيادة صحية شمال طوباس

الاحتلال يخطر بإزالة عيادة صحية شمال طوباس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: الإدانات الدولية بحق إسرائيل دون جدوى والمطلوب فلسطينياً حتى تصبح رادعة

"الديمقراطية": الإدانات الدولية بحق إسرائيل دون جدوى والمطلوب فلسطينياً حتى تصبح رادعة

رام الله: الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويشن حملة ترهيب في بلدة نعلين

رام الله: الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويشن حملة ترهيب في بلدة نعلين

الاحتلال يعتقل محاضرا جامعيا في الخليل

الاحتلال يعتقل محاضرا جامعيا في الخليل

الأسير المضرب علاء الأعرج مهدد بفقدان بصره وحياته بأي لحظة

الأسير المضرب علاء الأعرج مهدد بفقدان بصره وحياته بأي لحظة

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

العربية الفلسطينية: الاستيطان بالقدس يهدم مشروع الدولة الفلسطينية

العربية الفلسطينية: الاستيطان بالقدس يهدم مشروع الدولة الفلسطينية

الاحتلال يستدعي الصحفية المحررة بشرى الطويل للتحقيق

الاحتلال يستدعي الصحفية المحررة بشرى الطويل للتحقيق

منوعات

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: مايا دياب تثير الرعب في قلوب مساعديها في الهالوين

شاهد: مايا دياب تثير الرعب في قلوب مساعديها في الهالوين

شاهد: محمد رمضان يستعرض دراجته النارية من داخل قصر نجل رئيس الإمارات

شاهد: محمد رمضان يستعرض دراجته النارية من داخل قصر نجل رئيس الإمارات

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

عربي

اليمن: مقتل وإصابة 29 مدنياً بضربة صاروخية في مأرب

اليمن: مقتل وإصابة 29 مدنياً بضربة صاروخية في مأرب

الإمارات تحتل المركز الأول في جذب المقار الإقليمية للشركات

الإمارات تحتل المركز الأول في جذب المقار الإقليمية للشركات

السيسي: تسوية أزمات المنطقة يتم بتحقيق الاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدول

السيسي: تسوية أزمات المنطقة يتم بتحقيق الاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدول

الجزائر تقرر إعادة تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

الجزائر تقرر إعادة تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي