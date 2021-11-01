شؤون فلسطينية

الاقتصاد: تلقينا عشرات الشكاوى التي أسهمت في ضبط واستقرار الأسعار

الاقتصاد: تلقينا عشرات الشكاوى التي أسهمت في ضبط واستقرار الأسعار
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن الرقم المباشر لشكاوى المواطنين رقم" 129" تلقى عشرات الشكاوى التي أسهمت في ضبط واستقرار الأسعار في الأسواق، التي شهدت ارتفاعا غير مبرر في أسعار بعض السلع الأساسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، ان طواقمها في المحافظات تعاملت على مدار الأيام الثلاثة الماضية مع 113 شكوى، وردت عبر الرقم المباشر "129"، وهواتف دوائر حماية المستهلك في المحافظات، والتي تركزت في مجملها، حول ارتفاع سعر كيلوغرام الدجاج، وبعض السلع الأساسية مثل الزيوت النباتية والأرز والسكر.

وتصدرت محافظتا الخليل ورام الله والبيرة قائمة الشكاوى، بينما جاءت محافظات نابلس وجنين وطولكرم في الترتيب الثاني.

واعتبرت الوزارة أن عملية إبلاغ المواطنين عن المخالفين، واحدة من الأدوات المهمة في الوصول الى المحال المخالفة واتخاذ المقتضى القانوني بحقها، الى جانب الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها طواقم الوزارة على المحلات التجارية في المحافظات.

ودعت المواطنين الإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق عبر الرقم المباشر 129 أو على هواتف مدراء دوائر حماية المستهلك في الوزارة.

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