شؤون فلسطينية

غزة: 6 وفيات و241 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 6 وفيات و241 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1319 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 456 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 183854 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3709 حالة، وإجمالي المتعافين 178568 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1577 وفاة.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 120 حالة، من بينها 80 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 474357 شخصا.

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