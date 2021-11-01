الاحتلال يعتقل محاضرا جامعيا في الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، محاضرا جامعيا من مدينة الخليل، وفتشت "بركسا" في المحافظة.وقالت الوكالة الرسمية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت دكتور "المحاسبة" في جامعة الخليل، حذيفة نبيل عيسى الجعبري (31 عاما)، عقب مداهمة منزله في حي نمره بالمدينة والعبث بمحتوياته.كما فتشت قوات الاحتلال "بركسا" في قرية حمصة غرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل تعود ملكيته للمواطن معتصم رمضان العواودة، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.