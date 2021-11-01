الرئيس عباس: مواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية دائمًا شجاعة

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، بحلول الذكرى الـ67 للثورة الجزائرية المجيدة.وتمنى أبو مازن، في برقية تهنئة بهذا الخصوص، أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الرئيس الجزائري بالصحة والسعادة والتوفيق، وللجزائر وشعبها بالمزيد من التقدم والرخاء.كما أشاد بفخر بمواقف الجزائر وشعبها بقيادته الشجاعة تجاه أمتنا وقضاياها، وبما عهدناه وشعبنا به من مناصرة قضيته ونضاله المشروع طيلة عقود على جميع الصعد وفي المحافل كافة، معربا عن ثقته بمواصلة دوره الهام في دعم حق شعبنا في استرداد أرضه، ومقدساته، ونيل الحرية والاستقلال.