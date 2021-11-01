اليمن: مقتل وإصابة 29 مدنياً بضربة صاروخية في مأرب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة اليمنية عن مقتل وإصابة (29) مدنياً بضربة صاروخية من الحوثيين، وجهتها مساءأمس الأحد، إلى مديرية الجوبة في محافظة مأرب الاستراتيجية وسط قتال عنيف فيها.وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، في بيان نشره فجر الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "من جديد تستهدف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، وهذه المرة بصاروخين باليستيين إيراني الصنع".وأضاف الإرياني: "أصابوا مسجداً ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والأسر النازحة من خارج المديرية، مما أسفر عن استشهاد (29) مدنياً بينهم نساء وأطفال".وتابع وزير الإعلام اليمني: "هذه المجزرة المروعة تأتي بعد سلسلة من جرائم القتل الممنهج للمدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية في محافظتي مأرب وتعز وراح ضحيتها الأبرياء، في ظل صمت دولي مطبق غير مفهوم ولا مبرر".وختم بالقول: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبون بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة ووقف جرائم القتل اليومي للمدنيين، وملاحقة وتقديم المسؤولين عنها من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب".