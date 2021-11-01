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الإمارات تحتل المركز الأول في جذب المقار الإقليمية للشركات

الإمارات تحتل المركز الأول في جذب المقار الإقليمية للشركات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية (العالمية تلاقي المحلية)، عن تصدر دولة الإمارات المركز الأول في جذب المقار الإقليمية للشركات.

بحسب ما جاء في موقع (البيان) الإماراتية، فإن 48 شركة من أصل 50 (بنسبة 96%) تتخذ من الإمارات مقرا إقليميا لها.

وتظهر القائمة أن 50 رئيساً تنفيذياً يقودون المكاتب الإقليمية لشركات ضمن تصنيف فوربس لأكبر ألفي شركة عامة حول العالم.

وينتمي المسؤولون التنفيذيون في القائمة إلى 28 دولة، ويتصدر لبنان وفرنسا بخمس مشاركات لكل منهما، ثم بريطانيا ومصر بأربع لكل منهما.

وتبين أن أقوى 10 رؤساء تنفيذيين ضمن القائمة العالمية يتخذون من الإمارات مقرا إقليميا لأعمالهم.

ومن بين هؤلاء: نبيل حبايب (لبناني - أمريكي) نائب أول للرئيس في جنرال إلكتريك والرئيس والمدير التنفيذي في جنرال إلكتريك العالمية، وعمر الشناوي (مغربي) الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة "بروكتر أند جامبل"، وسامر أبو لطيف (لبناني) نائب رئيس مايكروسوفت.

ويساهم القادة الإقليميون في نمو أعمال المنطقة في قطاعات مختلفة من الأدوية إلى الاستثمار.

فقد أطلق ستيفن موس الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك (HSBC)، مبادرة بقيمة 5 مليارات دولار لدعم الأعمال في الإمارات في 2021.


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