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كشف ملابسات مقتل مسؤول مصري سابق وزوجته في مرسي مطروح

كشف ملابسات مقتل مسؤول مصري سابق وزوجته في مرسي مطروح
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد، ملابسات العثور على رئيس مدينة مصرية سابق وزوجته مقتولين بفيلتهما في محافظة مرسى مطروح شمالي البلاد.

وكان منشور قد تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع (فيسبوك) تضمن العُثور على جثتي اللواء فتحي جاد رئيس مدينة حوش عيسى بالبحيرة السابق وزوجته مقتولين داخل فيلتهما بمرسى مطروح مساء الأربعاء الماضي.

وقالت الداخلية المصرية: "إنه بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمقتلهما، إذ أسفرت جهود الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فني صيانة أطباق الستالايت وتم ضبطه".

وقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات المثبتة بالشوارع المؤدية لفيلا المسؤول المصري السابق، واكتشفت أن آخر من تردد عليها شاب يعمل فني ستالايت.

ووفق (العربية.نت) فقد تبين أن المتهم توجه لمسكن المجني عليهما لتسليمها وحدة تحكم عن بعد "ريموت كنترول" وطلب من المسؤول السابق مبلغ مالي لمساعدته في شراء "تروسيكل" إلا أنه رفض، مضيفا أنه اختمرت في ذهنه فكرة قتلهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود لاعتقاده باحتفاظهما بمبالغ كبيرة داخل مسكنهما.

وذكرت الداخلية أن المتهم غافل المجني عليهما وتسلل خلال وجوده في فيلتهما للمطبخ واستل سكينا وقام بطعنهما عدة طعنات أودت بحياتهما.

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