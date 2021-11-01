مباحثات عراقية سعودية لتدشين استثمارات كبرى في مجال الطاقة















رام الله - دنيا الوطنأعلن إحسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي، اليوم الإثنين، عن إعتزام العراق بتوقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية، للاستثمار في مجالات الطاقة.ووفق ما جاء في صحفية (الصباح) العراقية الرسمية، قال عبد الجبار: "إن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيمياوية".وأضاف وزير النفط العراقي: "أن المملكة العربية السعودية ترى أن خطط التنمية المستدامة في البلدين تتوافق في السنوات الأخيرة مع خطة التنمية الألفية المستدامة لعام 2030، وأطرها المؤسسية في البلدين والمنطقة العربية، كدولتين نفطيتين تتصدران قائمة المصدرين للنفط الخام في الأسواق العالمية".وكشف أن العراق يتفاوض مع شركة أرامكو السعودية لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء العراقية الغربية.