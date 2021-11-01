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أول رد للمغرب على قرار عدم تجديد الجزائر اتفاق ضخ الغاز

أول رد للمغرب على قرار عدم تجديد الجزائر اتفاق ضخ الغاز
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المملكة المغربية، مساء أمس الأحد، على أن قرار الجزائر بعدم تجديد اتفاق ضخ الغاز عبر الأنبوب (المغاربي الأوروبي) المار بأراضي المملكة، سيكون تأثيره ضئيل على أداء نظام الكهرباء في البلاد، موضحة أنها تدرس بدائل دائمة.

ونشر المكتب الوطني للكهرباء بياناً قال فيه: "نظراً لطبيعة الجوار مع الجزائر، وتحسباً لهذا القرار، اتخذت البلاد الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، ويتم حالياً دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل"، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، شركة سوناطراك بوقف العلاقة التجارية وعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب، موضحاً أن ذلك جاء بعد الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمس بالوحدة الوطنية.

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