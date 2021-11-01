العربية الفلسطينية: الاستيطان بالقدس يهدم مشروع الدولة الفلسطينية





و بين عاشور في تصريحاته صباح اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزم لقطع الطريق أمام أي جهود للتسوية، و متابعا:" و يؤخر ألحديث عن مفاوضات الوضع النهائي"، مؤكدا أن الاحتلال يدق المسمار الأخير في نعش السلام.



ولفت إلى أنه لا يوجد شريك إسرائيلي قوي وحقيقي يرسي قواعد السلام ، مضيفا:" و يدفع في اتجاه حل الدولتين و التعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني و الإسرائيلي"،





وأشار إلى أن الاحتلال يحاول إحياء ما يسمى بصفقة القرن بفرض معادلات جديدة، داعيا مجلس الأمن إلى تنفيذ قرار 2334 الخاص بوقف الاستيطان، مطالبا بالإسراع بإنهاء الانقسام، و التفرغ لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية، مستنكرا تصريحات بينيت بعدم وجود طريقة لإقامة دولة فلسطينية، معتبرا أنها إمعان في الاستعمار، و معاداة للسلام.



في سياق اخر، نددت الجبهة العربية الفلسطينية على لسان عضو لجنتها المركزية وأمين سر ساحة غزة، بحفريات الاحتلال لقبور الموتى بالمقبرة اليوسفية بجانب المسجد الأقصى ، مبينا " الاحتلال يطمس الهوية التاريخية العربية الإسلامية للمدينة المقدسة".



رام الله - دنيا الوطنقال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة: "مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة يقوض حل الدولتين، مضيفاً "و يهدم مشروع الدولة الفلسطينية"، موضحاً أن الاحتلال يسرع من وتيرة الاستيطان بالقدس ليسد الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية تعيش بهدوء و سلام.