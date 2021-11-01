شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي الصحفية المحررة بشرى الطويل للتحقيق

الاحتلال يستدعي الصحفية المحررة بشرى الطويل للتحقيق
بشرى الطويل
رام الله - دنيا الوطن
استدعت مخابرات الاحتلال مساء اليوم الأحد الأسيرة المحررة الصحفية بشرى الطويل من البيرة للتحقيق معها يوم غد الاثنين في معسكر عوفر غرب رام الله.

و يأتي ذلك بعد 25 يوماً فقط من الإفراج عن بشرى إثر اعتقال إداري في سجون الاحتلال استمر 11 شهراً  من مدينة البيرة، بعد اعتقال إداري استمر 11 شهرًا في سجن الدامون.

 واعتقلت بشرى بتاريخ 9/11/2020 أثناء مرورها عن حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس، وحولتها سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، تم تجديده لأكثر من مرة.

و ولدت بشرى في العام 1993 في مستشفى المقاصد وكان والدها الشيخ القيادي جمال الطويل مبعد إلى مرج الزهور في تلك الفترة، واعتقلت للمرة الأولى عندما كانت في عمر الـ17 خلال الثانوية
العامة.

و يذكر أن بشرى أفرج عنها في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، ثم أعيد اعتقالها عام 2014 ضمن حملة شنها الاحتلال ضد محرري صفقة وفاء الأحرار، ثم توالت بعد ذلك الاعتقالات الإدارية خمس مرات، كان آخرها هذا الاعتقال.

 وهي ابنة القيادي في حركة (حماس) جمال الطويل، والذي أَضرب عن الطعام في وقت سابق من العام الماضي، لمدة 29 يومًا انتهى بضمان عدم تمديد اعتقال ابنته بشرى إداريًا وإطلاق سراحها.

واعتقل القيادي الطويل (59 عاما) بتاريخ 2/6/2021، عقب اقتحام قوات خاصة منزله وتفتيشه، وجرى نقله لاحقاً إلى سجن عوفر ثم إلى سجن هاشارون، بعد أن أصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، قراراً بتحويله، إلى الاعتقال الإداري، لمدة ستة أشهر.

وقضى القيادي جمال الطويل ما مجموعه 16 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقلت زوجته في 8 شباط 2010، وأطلق سراحها في 1 شباط 2011 بعد قضاء عام في سجون الاحتلال.

والشيخ الطويل هو أحد مرشحي قائمة القدس موعدنا للانتخابات التشريعية والتي تلاحقها قوات الاحتلال.

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