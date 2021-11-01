محكمة الاحتلال تقرر مصادرة 4700 متر مربع من أراضي الشيخ جراح





رام الله - دنيا الوطنأصدرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الأحد قراراً بمصادرة قطعة أرض على مساحة 4700 متر مربع في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.وتعود الأرض الى أربع عائلات وهي؛ عبيدات، وعودة، وجار الله، ومنصور، و جاء قرار المصادرة لصالح بلدية الاحتلال في القدس بحجة تحويلها الى حديقة عامة.وقال كمال عبيدات: "إن قرار محكمة الاحتلال جاء لمصادر الأرض المجاورة لأحد الفنادق بهدف رفع نسبة البناء فيه لصالح البلدية الإسرائيلية، و إن العائلات صاحبة الأرض ترفض أي تعويض عنها بشكل تام".وأكد على أنه سيتم عرض المستندات والوثائق التي تثبت أن هذه الصفقة غير أخلاقية وتمس بحقوق العائلات وتقضي على مشروع كان قيد الاعداد لخدمة القدس والمقدسيين.وقال عبيدات: "إن هذه القضية تنظر فيها محاكم الاحتلال منذ أكثر من 20 عاماً، حيث فرضت على أصحاب الأرض دفع مبلغ 35 ألف شيكل في صندوق المحكمة ومبلغ 15 ألف شيكل أخيراً".وأوضح عبيدات أن مساحة الأرض تزيد عن 4700متر، وكانت مستغلة كموقف للباصات والسيارات، وذلك تمهيداً لتنفيذ مشروع ضخم لصالح المقدسيين في هذه المنطقة الحساسة والمستهدفة من قبل الاستيطان والمستوطنين.