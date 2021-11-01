الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة تركزت في نعلين





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بمدن الضفة الغربية المحتلة، تركزت في بلدة نعلين غرب رام الله.ففي رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة نعلين طالت ستة مواطنين بينهم الفتى عبد الرازق فراس الخواجا؛ كما تم اعتقال الشبان أحمد محمد الخواجا والمحرر أحمد عواد سرور وعمر طلال سرور وراني نضال الخواجا ومحمد جمال الخواجا.وسلمت مخابرات الاحتلال أسيرين محررين من نعلين بلاغات لمقابلة المخابرات الصهيونية، وسط تهديدات لعدد آخر من المواطنين، فيما حقق ميدانيا مع سبعة شبان آخرين.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد أبو مسلم من مركبته داخل مخيم بلاطة، فيما اعتقلت الشاب محمد شلباية من منزله في المخيم.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خالد محمد محمود الحيح (43 عاما) بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة الدوحة غرب المدين.و اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد رزق هماش (25 عاما)، بعد اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.وداهمت قوات الاحتلال منزل وهيب الحيح في مخيم الدهيشة وابلغته بضرورة مراجعة نجله محمد للمخابرات الإسرائيلية في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حذيفة الجعبري بعد دهم وتفتيش منزله.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.