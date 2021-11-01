"الإحصاء": أكثر من 21 ألف مؤسسة صناعية تعمل في فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستعرض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الاقتصاد الوطني، واقع القطاع الصناعي في فلسطين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، الذي يصادف اليوم الاثنين.وكشفت المعطيات عن أن عدد المؤسسات الصناعية العاملة خلال 2019 في فلسطين بلغ 20,710 مؤسسات (15,899 مؤسسة في الضفة الغربية، و4,811 مؤسسة في قطاع غزة).وأفادت بيانات وزارة الاقتصاد الوطني أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لعام 2020 شهد انخفاضاً بنسبة 34.8% مقارنة بالعام السابق تأثرا بتداعيات جائحة كورونا. كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع انخفاضا بنسبة 36.8% مقارنة بالعام 2019، حيث تم ترخيص 90 مصنعاً جديدا بقيمة رأس مال بلغ 83.1 مليون دولار.كما أشارت مؤسسة المواصفات والمقاييس، ان المؤسسة أصدرت 4,485 مواصفة حتى شهر ايلول 2021، كما تم اصدار 803 شهادات معايرة في مجال القياس الصناعي، و151 شهادة جودة.وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، تم إيداع 2,093 علامة تجارية لدى وزارة الاقتصاد من أجل تسجيلها خلال عام 2020، في حين تم تسجيل 1,833 علامة جديدة، إضافة لتجديد 1,501 علامة تجارية.المؤسسات الصناعية في فلسطين تشغل 109 آلاف عامل وتشغل المؤسسات الصناعية في فلسطين 109 آلاف عامل، منهم 77% عاملون بأجر، حيث بلغ عددهم خلال العام 2020، 109,640 عاملاً (84,318 عاملا في الضفة الغربية، 25,322 عاملا في قطاع غزة)، بانخفاض نسبته 10.0% مقارنة بالعام 2019، وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) بنسبة بلغت 22.6% من المجموع الكلي للعاملين، وعاملين بأجر بنسبه 77.4%. وقد بلغت قيمة تعويضات العاملين بأجر 702.0 مليون دولار أمريكي.المؤسسات الصناعية تنتج حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي سجل الإنتاج المتحقق في المؤسسات الصناعية عام 2020 تراجعا بمقدار 13.3% عن العام 2019، حيث بلغت قيمته 4,459.6 مليون دولار أمريكي (3,958.1 مليون دولار أمريكي في الضفة الغربية، 501.5 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة).وفيما يخص قطاع الذهب دمغت وزارة الاقتصاد الوطني حوالي 5.0 طن من الذهب خلال عام 2020، حيث ان كمية الذهب المدموغ لعام 2020 شهدت انخفاضاً بنسبة 43.0% مقارنة بالعام 2019.تراجع مساهمة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي تساهم أنشطة الصناعة بما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وشهدت هذه النسبة تراجعا بين عامي 1994-2020 إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية من الناتج المحلي 22% عام 1994 ووصلت إلى 13% في عام 2020.وتصدر فلسطين حوالي مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، وشكلت السلع وطنية المنشأ ثلاثة أرباع تلك الصادرات.بلغ إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة لعام2020، 1,054.6 مليون دولار أمريكي حيث انخفضت بنسبة 4.5% مقارنة مع عام 2019. وشكلت الصادرات وطنية المنشأ 72.8% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية وسجلت انخفاضاً بنسبة 4.8% مقارنة مع عام 2019.وفيما يخص أهم السلع وطنية المنشأ التي تم تصديرها لعام 2020 فقد كان حجر البناء من أعلى السلع تصديراً بواقع 115.7 مليون دولار أمريكي يليها الأكياس البلاستيكية بقيمة 57.6 مليون دولار أمريكي.ارتفاع في أسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا والمصدرة إلى الخارج سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً نسبته 3.78% خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الأول 2021، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 97.94 خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بـ 94.37 خلال الربع الأول 2021. سنة الأساس (2019=100) .ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 10.52%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 10.47%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4.93%، كما سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 2.35% وأسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.52% خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع السابق.سجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال الربع الثاني 2021 ارتفاعاً نسبته 3.86%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج ارتفاعاً نسبته 3.16% مقارنة بالربع السابق.ارتفاع مؤشر كميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني 2021 شهد الربع الأول من عام 2021 انخفاضاً في مؤشر كميات الإنتاج الصناعي بمقدار 1.22% بينما شهد مؤشر كميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً خلال الربع الثاني 2021 بنسبة 1.27%.