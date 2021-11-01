طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء





وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الاثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.



















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء (2 نوفمبر).