شؤون فلسطينية

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء (2 نوفمبر).

وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الاثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.







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