دولي

لأول مرة منذ جائحة (كورونا).. أستراليا تعيد فتح الحدود الدولية

لأول مرة منذ جائحة (كورونا).. أستراليا تعيد فتح الحدود الدولية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت أستراليا حدودها الدولية، اليوم الاثنين، لأول مرة خلال  جائحة (كورونا) وذلك بعد تخفيف القيود التي فرضتها على الحدود، مما سمح لبعض من تم تطعيمهم بالسفر بحرية ولم شمل العديد من الأسر.

وأصبح الآن ملايين الأستراليين في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكانبيرا يتمتعون بحرية السفر، وذلك بعد 18 شهراً من بدء فرض بعض من أشد السياسات الحدودية في العالم للتصدي لفيروس التاجي، والتي منعت المواطنين من العودة إلى البلاد أو مغادرتها ما لم يتم منحهم إعفاء لأسباب مبررة، وفق (روسيا اليوم).

وقالت شركة كانتاس الإسترالية: " إن طائرة تابعة للشركة حطت في سيدني في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي قادمة من لوس انجليس (أمريكا) لتصبح أول رحلة جوية منذ أشهر تسمح للأستراليين الذين تم تطعيمهم ضد (كوفيد-19) بمغادرة الطائرة دون حجر صحي".

ووصل مسافرون دوليون أيضًا إلى سيدني على الخطوط الجوية السنغافورية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وقال جوش فرايدنبرج، وزير الخزانة الأسترالي، لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الإثنين: "إن تغييرات السفر ستساعد الاقتصاد على الفور".

وأضاف فرايدنبرج: "حقيقة أن الأستراليين يمكنهم التنقل بحرية أكبر داخل وخارج بلدنا دون الحاجة للبقاء في حجر صحي في المنزل إذا تم تطعيمهم مرتين، أمر يدعو للاحتفال".

وأظهرت لقطات على التليفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي لقاءات باكية بين الأسر بعد أن كانت قواعد السفر الصارمة تمنع في السابق الكثيرين من حضور المناسبات العائلية الهامة، بما في ذلك حفلات الزفاف والجنازات.

ويرتبط تخفيف قواعد السفر في أستراليا بارتفاع معدلات التطعيم لأكثر من 80 في المئة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر في ولايتي أستراليا الأكثر اكتظاظا بالسكان وهما نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، بالإضافة إلى منطقة العاصمة التي تم تطعيمها بالكامل.


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