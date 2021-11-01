الاحتلال يفرض رسوم جمركية جديدة على عدة سلع

رام الله - دنيا الوطنكشف محمد خضر، رئيس الجمعية الفلسطينية للشحن والتخليص الجمركي، اليوم الاثنين، عن أن الاحتلال الإسرائيلي قرر فرض رسوم جمركية جديدة على البلاستك والورق بقيمة 11 شيكل للكيلو الواحد اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022.وقال خضر خلال ندوة نظمتها وحدة الخريجين والتدريب في جامعة فلسطين الأهلية عبر تقنية (Zoom): "إن الرسوم الجديدة ستشمل الزيت ومادة التنر بقيمة 4 شيكل للكيلو الواحد ابتداء 1 كانون الأول 2021"، وفق وكالة الرأي الفلسطينية.وأوضح أن الاحتلال يبرر الرسوم الجديدة بالحديث عن التوجه الإسرائيلي للحفاظ على البيئة، ومنع استخدام الزيوت في غش السولار، وفيما يتعلق بالشحن البحري بيّن أن التوجه أصبح نحو الشحن من الصين إلى العقبة، والذي يعد أقل ثمناً من الشحن بواسطة إسرائيل.وأشار خضر إلى أن شحن نقل حاوية الشحن من الصين إلى الأردن يبلغ 10 آلاف دولار، فيما يرتفع سعرها عبر إسرائيل إلى 16 ألف دولار، منوهاً إلى أن نحو 30% من الشاحنات التي تصل من خلال الأردن يتم إعادتها عبر الجسر وتعطيلها بشكل متكرر.