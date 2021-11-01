الطقس: زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق

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رام الله - دنيا الوطنأجواء معتدلة خاصة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في الأغوار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تنشط أحيانا خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام ،الرياح غربية الى شمالية غربية تنشط أحيانا خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، أجواء معتدلة خاصة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: