شؤون فلسطينية

غزة: ديوان الموظفين يعلن انطلاق أكبر عملية تنافس على الوظائف الإشرافية

غزة: ديوان الموظفين يعلن انطلاق أكبر عملية تنافس على الوظائف الإشرافية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة، أ. عصام الدعليس، زيارة تفقدية إلى مقر ديوان الموظفين العام، للاطلاع على الاجراءات المتبعة في عقد لجان المقابلات الشفوية للمسابقات الإشرافية المختلفة.

وكان في استقبال الدعليس، رئيس ديوان الموظفين العام يوسف الكيالي، ورامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، وفدوان أبو شريعة، مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، وعدد من المدراء العامون والمدراء وموظفي الدوائر العاملة.

بدوره رحب الكيالي بالدعليس، لحضوره ومشاركته في افتتاح المسابقات الإشرافية.

وأعلن الكيالي انطلاق أكبر عملية تنافس على الوظائف الإشرافية في عهد الحكومة الفلسطينية بالكامل، مؤكداً أن بدء تنفيذ هذه المسابقات جاء بعد انتظار من الموظفين دام لسنوات سابقة.

وكشف الكيالي عن وجود (328) دائرة حكومية متاحة للتنافس خلال الجولة الأولى من المسابقات الإشرافية، موضحاً أن معايير النزاهة والشفافية تحكم بالكامل هذه المسابقات، التي جاءت بهدف تعزيز الكادر الحكومي بطواقم ودماء جديدة في مراكز الادارة المتوسطة .

وفي سياق متصل قال رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس أن انطلاق عمليات التسابق على الوظائف الإشرافيةـ، يأتي في إطار الأولويات التي رسمتها الحكومة خلال ستة أشهر من العمل.

وقال الدعليس: " هذه الأولويات تضمنت العمل على تحسين الرضا الوظيفي للموظفين عبر توفير فرص حقيقية للترقيات، الرامية إلى الارتقاء بجودة العمل الحكومي والخدمات المقدمة من خلال مسابقات إشرافية حقيقية تعمل على اختيار قيادة وسطى جديدة "

وأكد الدعليس ثقته التامة بطواقم العمل في ديوان الموظفين العام وقدرتها على حمل هذه المهمة الثقيلة، من خلال عقد مسابقات إشرافية ضمن أعلى درجات الدقة المتاحة، ومستويات الشفافية الممكنة.

وختم الدعليس حديثه بالقول أن موظفي غزة عملوا ضمن ظروف صعبة للغاية وتحملوا المسؤولية لسنوات طويلة، الأمر الذي يجعل من هذه المسابقات الإشرافية فرصة حقيقية للكثير منهم من أجل الارتقاء بالسلم الوظيفي.

وأجرى الدعليس بصحبة الكيالي جولة تفقدية على لجان المسابقات الإشرافية المقامة في مقر ديوان الموظفين العام، وتمنى التوفيق لكافة أعضاء اللجان المنعقدة، قبل أن يتابع باهتمام شديد تفاصيل النظام والبرنامج المحوسب الذي يعتمد عليه ديوان الموظفين العام في عقد المقابلات، بما يضمن اختيار الأفضل للوظائف الإشرافية المتاحة.



أخبار ذات صلة

الاحتلال يستدعي الصحفية المحررة بشرى الطويل للتحقيق

الاحتلال يستدعي الصحفية المحررة بشرى الطويل للتحقيق

محكمة الاحتلال تقرر مصادرة 4700 متر مربع من أراضي الشيخ جراح

محكمة الاحتلال تقرر مصادرة 4700 متر مربع من أراضي الشيخ جراح

الاحتلال يواصل أعمال الحفر والتخريب بالمقبرة اليوسفية

الاحتلال يواصل أعمال الحفر والتخريب بالمقبرة اليوسفية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة تركزت في نعلين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة تركزت في نعلين

هيئة شؤون الأسرى تدين تمزيق مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة التقرير السنوي

هيئة شؤون الأسرى تدين تمزيق مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة التقرير السنوي

&#34;الإحصاء&#34;: أكثر من 21 ألف مؤسسة صناعية تعمل في فلسطين

"الإحصاء": أكثر من 21 ألف مؤسسة صناعية تعمل في فلسطين

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

بسبب (كورونا).. إغلاق محكمة قلقيلية الشرعية اليوم وغداً

بسبب (كورونا).. إغلاق محكمة قلقيلية الشرعية اليوم وغداً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي الصحفية المحررة بشرى الطويل للتحقيق

الاحتلال يستدعي الصحفية المحررة بشرى الطويل للتحقيق

محكمة الاحتلال تقرر مصادرة 4700 متر مربع من أراضي الشيخ جراح

محكمة الاحتلال تقرر مصادرة 4700 متر مربع من أراضي الشيخ جراح

الاحتلال يواصل أعمال الحفر والتخريب بالمقبرة اليوسفية

الاحتلال يواصل أعمال الحفر والتخريب بالمقبرة اليوسفية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة تركزت في نعلين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة تركزت في نعلين

هيئة شؤون الأسرى تدين تمزيق مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة التقرير السنوي

هيئة شؤون الأسرى تدين تمزيق مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة التقرير السنوي

الاحتلال يفرض رسوم جمركية جديدة على عدة سلع

الاحتلال يفرض رسوم جمركية جديدة على عدة سلع

وزير الأشغال يبحث مع شركات المقاولين الحلول لكافة القضايا التي يواجها قطاع المقاولات

وزير الأشغال يبحث مع شركات المقاولين الحلول لكافة القضايا التي يواجها قطاع المقاولات

وزير الاقتصاد: نحضر لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب

وزير الاقتصاد: نحضر لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب

منوعات

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: مايا دياب تثير الرعب في قلوب مساعديها في الهالوين

شاهد: مايا دياب تثير الرعب في قلوب مساعديها في الهالوين

شاهد: محمد رمضان يستعرض دراجته النارية من داخل قصر نجل رئيس الإمارات

شاهد: محمد رمضان يستعرض دراجته النارية من داخل قصر نجل رئيس الإمارات

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تحرش ابنتها

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تحرش ابنتها

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

عربي

السيسي: تسوية أزمات المنطقة يتم بتحقيق الاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدول

السيسي: تسوية أزمات المنطقة يتم بتحقيق الاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدول

الجزائر تقرر إعادة تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

الجزائر تقرر إعادة تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير

السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين غربي تعز

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين غربي تعز