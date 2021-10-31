اشتية: يجب على اسكتلندا الاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين من التلاشي

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، لدى وصوله اسكتلندا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021، المقام في مدينة غلاسكو، عددا من وزراء الحكومة الأسكتلندية، وأعضاء في البرلمان من مختلف الأحزاب، ورؤساء لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، إضافة إلى عدد من ممثلي الجالية الفلسطينية واتحاد الطلبة، بحضور سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.واستعرض اشتية آخر المستجدات والوضع السياسي العام، والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، وارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، إضافة إلى مخططات تهويد القدس وتهجير السكان، واستمرار الحصار على أهلنا في قطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشدد على أهمية اعتراف اسكتلندا بدولة فلسطين، وذلك لحماية حل الدولتين من التلاشي، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.واطلع رئيس الوزراء على أوضاع الجالية الفلسطينية في اسكتلندا، مشيدا بدورهم في حشد الدعم وإقامة العديد من فعاليات مناصرة القضية الفلسطينية مع المتضامنين وأصدقاء الشعب الفلسطيني.