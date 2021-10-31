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الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين غربي تعز

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين غربي تعز
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، أنه تمكن من استعادة بعض المواقع التي سيطرت عليها جماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية الحكومية المسلحة: "إن قوات الجيش دحرت الحوثيين في عدّة مناطق غرب تعز والمعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم ثابت للجيش"، مؤكدا إلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالحوثيين.

بدورها، قالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين إن مقاتلي الجماعة كسروا زحفا واسعا من عدة مسارات على مواقعهم في جبهة الضباب وتبيشعة غرب تعز، مشيرة إلى مقتل وإصابة العشرات من المهاجمين، وإحراق عدد من الآليات العسكرية.

وتكتسب محافظة تعز التي تتقاسم القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، السيطرة عليها، أهمية استراتيجية في العمليات العسكرية لموقعها على ساحل البحر الأحمر وصولا إلى مضيق باب المندب أحد أهم الطرق البحرية الاستراتيجية في العالم.

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