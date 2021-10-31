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الاشغال تُسلم اللجنة المصرية مواقع المدن المقرر إقامتها بغزة

الاشغال تُسلم اللجنة المصرية مواقع المدن المقرر إقامتها بغزة
رام الله - دنيا الوطن
سلمت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، صباح اليوم الأحد، مواقع إقامة المدن المصرية المقرر إقامتها في قطاع غزة للجنة المصرية لإعمار غزة.

بدوره، قام منسق المشاريع المصرية في الوزارة م. محمد العسكري وبحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي ورؤساء بلدية جباليا  النزلة م. مازن النجار ورئيس بلدية الزهراء أ. مروان حمد، بتسليم مواقع بناء المدن في منطقة جباليا والزهراء للجنة المصرية لإعمار غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

وأكد "العسكري" أن اللجنة المصرية لإعمار غزة ستبدأ بالعمل على تصميم المدن الثلاثة في قطاع غزة تمهيدًا لبناء المدن على الأراضي المعتمدة.

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