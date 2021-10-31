الصحة البريطانية: انخفاض ملموس في عدد الإصابات الأسبوعية بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا، الأحد، 38009 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19" وسط انخفاض عام في مؤشر الحالات اليومية.وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 38009، مقارنة مع 41279 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 9.057 مليون حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وانخفض عدد الإصابات في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر بنسبة 13.5% مقارنة مع 7 أيام سابقة.ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 74 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 166 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 140632 شخصا.وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس (كورونا) في الهند.