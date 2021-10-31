غزة: الشرطة البحرية تقدم المساعدة لصيادين علقوا في عرض البحر

رام الله - دنيا الوطنقدمت الشرطة البحرية في محافظة وسط قطاع غزة، المساعدة لثلاثة صيادين من مالكي مراكب المجداف اليدوي داخل بحر المحافظة.وفي هذا السياق؛ أوضحت طواقم الدوريات والإنقاذ التابعة للبحرية أنه تم ورود إشارة من أحد الصيادين بعدم مقدرة ثلاثة مراكب مجداف على الخروج من داخل البحر، بفعل شدة التيارات، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة.ونوهت طواقم الدوريات إلى خروجها على الفور بدورية عائمة داخل البحر وصولاً إلى أماكن تواجد كل صياد منهم، وتجميعهم والخروج بهم إلى الشاطئ.