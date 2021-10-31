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الصحة السعودية: تسجيل حالة وفاة واحدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل حالة وفاة واحدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 548617 ، منذ تفشي الجائحة في المملكة.

وأكدت وزارة الصحة، تسجيل يوم أمس حالة وفاة جديدة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8794 حالة وفاة في المملكة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 36 حالة تعاف جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 537570 شخصا.

وكشفت وزارة الصحة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.

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