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الإمارات: على مواطنينا المتواجدين بلبنان العودة إلى أرض الوطن

الإمارات: على مواطنينا المتواجدين بلبنان العودة إلى أرض الوطن
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، اليوم الأحد، مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة "العودة إلى أرض الوطن"، وجاءت الدعوة تزامنا مع قرار سحب الإمارات دبلوماسييها من لبنان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، أنه "نظرا للأحداث الراهنة وبناء على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامنا مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى الإمارات في أقرب وقت"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، خالد عبد الله بالهول، إلى أنه "تجسيدا لحرص الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان".

وأكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى الإمارات.

وأضاف: "وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين المتواجدين في لبنان ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

وكانت السلطات الإماراتية، أعلنت أمس السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وقال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

وأشار المرر إلى "استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية"، فيما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن "الدولة قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان".

وجاءت الخطوة الإماراتية على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

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