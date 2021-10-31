فرنسا وبريطانيا تتفقان على خفض التصعيد في أزمة الصيد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، عن اتفاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على القيام بـ"إجراءات عملية وعملياتية" لحل الخلاف بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكست.وأفاد مكتب ماكرون أنهما عقدا لقاء استمر نحو 25 دقيقة على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، واتفقا على "خفض التصعيد" وتعهّدا بالقيام بخطوات ملموسة في أقرب وقت ممكن، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وشدد رئيس الوزراء البريطاني جونسون خلال قمة مجموعة العشرين بروما أمس على وجوب تركيز جميع الأطراف على الصورة الأشمل المتمّثلة بتغير المناخ، في وقت تستعد بلاده لاستضافة أكثر من 120 من قادة العالم في مؤتمر المناخ "كوب26" اعتبارًا من يوم غد الاثنين.وتشعر باريس بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال، التي تشمل جيرزي وغيرنزي، رخصا للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.وكانت فرنسا قد حذرت من أنه ما لم تتم الموافقة على منح التراخيص، فستمنع من جانبها القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.