إسرائيل: تراجع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)



وتناقش وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الخميس المقبل إمكانية تطعيم الأطفال ضد (كورونا)، ولأول مرة منذ شهر تموز/يوليو الماضي لم تسجل في إسرائيل، حالة وفاة جراء الوباء.





وقد توفي في الوباء في إسرائيل منذ ظهوره 8085 شخصاً، كما لا لم يبق هناك أي تجمع سكاني في قائمة المدن والقرى المصنفة بـ "حمراء".



وفي غضون ذلك يستمر الجدل حول تطعيم الأطفال ضد (كورونا)، وذلك بعد أن صادقت مديرية الأغذية والأدوية الامريكية على تلقيح الأطفال من سن الـ 5 وما فوق ويرى بعض الأعضاء في (كنيست) أنه في ضوء تراجع الجائحة لا حاجة للتطعيم بينما تعارض وزارة الصحة ذلك.



رام الله - دنيا الوطنرُصدت أمس في إسرائيل، 224 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما وانخفض عدد المرضى بحالة خطيرة إلى 223 بحسب بيان صدر عن وزارة الصحة صباح اليوم.