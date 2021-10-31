شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: لن نسمح بارتفاع أسعار السلع المستوردة سابقاً وتوجيهات من الرئيس للمتابعة الحثيثة

وزير الاقتصاد: لن نسمح بارتفاع أسعار السلع المستوردة سابقاً وتوجيهات من الرئيس للمتابعة الحثيثة
وزير الاقتصاد خالد العسيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، على توجيهات الرئيس محمود عباس، لمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وضرورة ضبطها.

وقال العسيلي، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): تلقيت اتصالا هاتفيا من الرئيس عباس أول أمس، حول مسألة ارتفاع الأسعار، أعرب فيه عن قلقه مما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعطى توجيهاته بالاهتمام لمعرفة أسباب الغلاء إذا ما كان موجودا والتوضيح للمواطن أسباب هذا الغلاء العالمي.

وأضاف: طلب الرئيس عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة الموضوع وأخذ القرارات المناسبة، لافتا أنه سيتم عقد جلسة مخصصة حول هذا الموضوع بعد عودة رئيس الوزراء محمد اشتية، معربا عن أمله بأن يصدر عن الجلسة قرارات إيجابية لمصلحة المواطن.

وأكد العسيلي أنه وبتعليمات من الرئيس، سوف يمنع التجار عن رفع أسعار السلع الأساسية المستوردة سابقا وموجودة بالأسواق، وستستمر كلها بنفس الأسعار وبالتكلفة القديمة، كذلك لن يسمح للتاجر بالامتناع عن البيع وإلا ستتم ملاحقته قانونيا.

ولفت العسيلي إلى تشكيل خلية أزمة من أجل متابعة الأسواق وضبط الأسعار، نواتها وزارة الاقتصاد التي أجرت اجتماعا صباح أمس، وسوف تعقد اجتماعات دائمة ولديها رقابة شديدة على مدار الساعة، منوها إلى أن الرقم (129) خصص لاستقبال الشكاوى، إضافة لنشر أرقام هواتف كل مدراء حماية المستهلك في الوطن.

وقال: حررت مخالفات لـ301 حالة من أصل 74 ألف تاجر مسجل في الغرف التجارية، وهذا مؤشر على أن التزام القطاع الخاص والتجار بالضوابط والقوانين، ومن يرتكب المخالفات لن يتم التهاون معه.

وأشار إلى أن طواقم وزارة الاقتصاد حررت 66 إخطارا و5 مخالفات لعدد من المحال التجارية، مبينا أنه توجد قائمة استرشادية سابقة ما زالت سارية المفعول، واليوم تم التأكيد عليها بتحديد سعر الدجاج أن يباع بـ15 شيقلا للمستهلك، لافتا إلى إجراء عدة اتصالات مع الشركات ذات العلاقة، للتأكيد على ذلك.

وفيما يتعلق بالسلع التي سيتم استيرادها من الخارج، أكد العسيلي المتابعة الحثيثة من قبل الوزارة للبورصات العالمية، إضافة للتقارير اليومية حول الأسعار الأساسية في العالم، كذلك ستتم متابعة كافة بيانات الشحن والبيانات الجمركية من وزارة المالية، مع الحرص على وجود ربح للتاجر كي يستمر في الاستيراد وللحفاظ على وجود السلع الدائم في المحال التجارية.

ولفت إلى أن العديد من منتجاتنا الوطنية لم تشهد ارتفاعا بالأسعار، ولكن البعض منها ستتأثر بارتفاع أسعار المادة الخام التي تستخدم بتصنيعها، داعيا المواطنين للإقبال على منتوجاتنا الوطنية التي هي بأسعار أقل وذات جودة عالية جدا.

وفي سياق متصل يتعلق بجناح فلسطين في معرض اكسبو دبي 2020 الذي أقبل عليه رؤساء وشخصيات دولية، قال العسيلي: "الوجود الفلسطيني في المعرض الدولي اكسبو أمر هام جدا، كونه معرضا دوليا يضم 192 دولة، ويتوجه لزيارته ما يقارب الـ25 مليون شخص من العالم"، منوها إلى أن الجناح الفلسطيني شهد العدد الأكبر من الزائرين والأكثر اهتماما على مستوى الصحافة، إضافة للرواية الفلسطينية التي تروى في هذا الجناح وكانت مفاجأة للزائرين، كذلك فإن القدس حاضرة في الجناح، والتراث الفلسطيني المتواجد بشكل مميز.

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