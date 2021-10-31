شؤون فلسطينية

"التربية" تطلق ورشة حول جاهزية الصحة المدرسية في ظل الجائحة

"التربية" تطلق ورشة حول جاهزية الصحة المدرسية في ظل الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للصحة المدرسية، وبالتعاون مع منظمة (يونسيف)، اليوم، ورشة عمل لتدريب طواقم الصحة المدرسية للتعاطي مع جائحة كورونا في المدارس.

وتهدف الورشة إلى تمكين طواقم الصحة المدرسية والبالغ عددهم 148 موظفاً وموظفة حول المهارات الحياتية اللازمة للتعامل مع الجائحة، وأهمية تطبيق البروتوكول الصحي وتحقيق بيئة صحية داعمة من خلال الإدارة الفاعلة للنفايات الصلبة في المدارس، وكذلك تجارب مقاصف صحيه تنسجم والاشتراطات الصحية في ظل الجائحة، وآليات المتابعة من خلال تعريضهم لمفاهيم المهارات الحياتية حول الوقاية والتوعية، كما تهدف إلى تنفيذ ورش عمل تفاعلية من خلال المشاركين لطواقم المدراس الجديدة وطلبة اللجان الصحية في 120 مدرسة وبناء مبادرات صحية في المدارس.

وشارك في افتتاح الورشة وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام الصحة المدرسية د. إيهاب شكري، بحضور طواقم الإدارة العامة للصحة المدرسية.

وفي هذا السياق، أشار صالح إلى النجاحات التي حققتها الوزارة في الميدان التربوي رغم الوباء وجائحة كورونا، مؤكداً على أهمية الحفاظ على صحة الطلبة، والبيئة المدرسية من خلال التشجيع على تلقي اللقاح والالتزام بسبل الوقاية والبروتوكول الصحي في المدارس، كما أشاد بالجهود المبذولة من طواقم الوزارة للحفاظ على سير العملية التعليمية التعلمية واستمراريتها.

بدوره، شدد شكري على أهمية أن تكون التوعية للطلبة وأولياء الأمور معاً، مؤكداً مواصلة العمل مع الطواقم في الميدان للحفاظ على صحة الطلبة والمجتمع.

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