شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يقرر تنكيس العلم الفلسطيني بالثاني من نوفمبر من كل عام

الرئيس عباس يقرر تنكيس العلم الفلسطيني بالثاني من نوفمبر من كل عام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، قرارا بتنكيس العلم الفلسطيني على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها في دول العالم كافة، في الثاني من شهر تشرين الثاني من كل عام، الذي يصادف ذكرى "إعلان بلفور" المشؤوم.

وجاء في القرار الرئاسي، تنكيس العلم على مؤسسات الدولة وسفاراتها وممثلياتها كافة، في اليوم الثاني من تشرين الثاني من كل عام، وذلك تنديدا "بإعلان بلفور"، وما تمخض عنه من تشريد لشعبنا الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة، وتذكيرا للعالم أجمع، وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة.

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