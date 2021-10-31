(Ooredoo) تعلن عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021





وأظهرت النتائج المالية أن الشركة تتقدم تقدماً ممتازاً نحو الأفضل، حيث وصلت قيمة الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 84.8 مليون دولار أمريكي، محققة زيادة بنسبة 13% مقارنةً بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي.





و ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) لتصل إلى 30.7 مليون دولار أمريكي، وحققت الشركة ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 68% ليصل إلى 9.9 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021.



وعقب الرئيس التنفيذي لشركة (Ooredoo) فلسطين د. ضرغام مرعي قائلًا: "إن النتائج المالية للشركة تحقق مزيداَ من التقدم يوماً بعد يوم، وهذا تطلب الكثير من الجهد والتعامل مع متغيرات عديدة في السوق الفلسطيني، ورغم التحديات المتتالية إلا أن الشركة وبكوادرها المعطاءة تمضي نحو نمو أكبر في الأداء المالي والتجاري، مستندين في ذلك على مشتركينا الذين نضعهم دومًا في أعلى سلم أولوياتنا، مسخرين كل مواردنا لتقديم كل جديد وكل ما هو أفضل في عالم الاتصالات والإنترنت عبر الموبايل".



وأضاف د. مرعي" سنسعى دائماً وبكل انتماء لجعل الشركة في أفضل المواقع الريادية فلسطينياً، مواصلين بأيادٍ فلسطينية الاستثمار بشبكتنا لتبقى أفضل خيار لمشتركينا".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة (Ooredoo) فلسطين عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام2021، وذلك حسب المهلة القانونية للإفصاح.