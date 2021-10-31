طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين
تُعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الآن وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
كما عليهم التواجد الساعة السابعة صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
كما عليهم التواجد الساعة السابعة صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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