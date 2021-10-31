طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين





وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الآن وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما عليهم التواجد الساعة السابعة صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.



















رام الله - دنيا الوطنتُعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.