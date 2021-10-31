الأسير إسماعيل عوكل يسرد تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أثناء اعتقاله

رام الله - دنيا الوطنوثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأحد، شهادة مروعة للأسير الشاب اسماعيل عوكل(26 عاماً) من مدينة نابلس، والذي تعرض لأقسى أنواع التعذيب والتنكيل أثناء اعتقاله.وتابعت الهيئة بأن الشاب تم اعتقاله من منزل جده بمحافظة سلفيت بعد منتصف الليل، حيث قامت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بتفجير باب المنزل وتصويب كشافات الليزر على الموجودين فيه، ومن ثم انهالوا على الشاب بالضرب المبرح بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، كما قلبوا محتويات المنزل رأساً على عقب.وأضافت أنه خلال مداهمة المنزل أخبر الأسير عوكل جنود الاحتلال أنه يعاني من مشاكل حادة بالقلب ولديه بلاتين برجليه، إلا أنهم لم يكترثوا وتعمدوا ضربه بشدة ودفعه على الحائط الأمر الذي تسبب بآلام شيدية ، وبعد ذلك قيدوا الأسير بقيود بلاستيكية محكمة، وعصبوا عينيه وقاموا بزجه بجيب عسكري واقتادوه إلى " مستعمرة أرئيل" .ولفتت الهيئة بأن وضع الأسير عوكل الصحي سيء وبحاجة لرعاية خاصة لحالته، فهو لا يرى بعينه اليسرى، ولديه شعر بالجمجمة وبلاتين بالأرجل، وضعف عام بعضلة القلب على إثر دهسه بجيب عسكري إسرائيلي أثناء طفولته.يشار إلى أن الشاب عوكل أسير سابق اعتقل عدة مرات حيث اعتقل أول مرة وهو قاصر خلال عام 2010، وأمضى 20 شهراً وأُطلق سراحه بصفقة" شاليط "، وأُعيد اعتقاله خلال عام 2012 وأمضى 15 شهراً، وتم اعتقاله مرة ثالثة خلال عام 2014 ليقضي محكومية لمدة 28 شهراً ، وحديثا أُعيد إعتقاله بتاريخ 6.10.2021 ويقبع حالياً في معتقل "مجدو".