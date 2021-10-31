شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع رئيس الغرفة التجارية بغزة مع رجال الأعمال في تركيا

تفاصيل اجتماع رئيس الغرفة التجارية بغزة مع رجال الأعمال في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
ناقش رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية الحاج وليد الحصري الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، خلال اجتماعه مع اتحاد جمعية رجال الأعمال ورابطة الصناعيين ورجال الأعمال في العاصمة التركية اسطنبول، ضمن سلسة اللقاءات التي سيعقدها مع الاتحادات والنقابات والغرف التجارية التركية من أجل التشبيك وزيادة التعاون الخارجي.

وعبر الحاج وليد الحصري عن شكره وتحياته باسم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وجميع رجال الأعمال والتجار والاتحادات، ممثلين بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة باعتبارها الحاضنة والممثلة لجميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية.

أكد الحاج وليد الحصري خلال اجتماعه على العلاقة التاريخية المتينة والممتدة لسنوات مع الحكومة والشعب التركي، في مختلف القطاعات التجارية والسياسية والوطنية، معبراً عن سعادته البالغة بالموقف التركي ودعمه للاقتصاد والقضية الفلسطينية.

وطالب الحصري بضرورة العمل على دعم القطاع الخاص والمصانع الفلسطينية وحمايتها من الانهيار في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات، إلى جانب تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالأزمة العالمية المتمثلة بفيروس كورونا والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي الفلسطيني.

وأشار الحصري إلي استعداد رجال الأعمال والتجار التعاون المشترك مع رجال الأعمال والتجار في تركيا من أجل النهوض بالاقتصاد المحلي الفلسطيني، لاسيما وأن البضائع التركية تحتل مكانة كبيرة في الأسواق في قطاع غزة، ولها زخم كبير بين البضائع العالمية.

كما وشارك الحصري بالمؤتمر الدولي الأول الصين والقضية الفلسطينية المنعقد في العاصمة التركية إسطنبول من خلال ورقة عمل اقتصاديه بحضور شخصيات اعتباريه من بلاد عربيه وأوروبية.

يشار إلى أن الحاج وليد الحصري يقوم بسلسة من اللقاءات مع الاتحادات والنقابات والغرف التجارية الخارجية، من أجل زيادة التعاون المشترك والعمل على ربط القطاع الخاص المحلي بالمؤسسات والقطاعات الخارجية، إلى جانب بحث سبُل دعم الاقتصاد المحلي وحمايته في ظل الظروف والتحديات التي تعصف به.



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