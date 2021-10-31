أبو بكر يلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر د. مشيرة خطاب





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الأحد، برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر د. مشيرة خطاب، في المقر الجديد للمجلس في القاهرة.وأطلع اللواء أبو بكر د. خطاب على كافة الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي تستهدف وكل تفاصيل الحياة اليومية لهم، وإنكار منظومة حقوقهم بالكامل.وأشاد أبو بكر بالجهود والمسؤولية العظيمة لجمهورية مصر العربية برئيسها وشعبها ومؤسساتها الرسمية والأهلية والحقوقية والإنسانية، متمنياً على المجلس أن يكون له دور حقيقي في إنشاء منظومة مسائلة لدولة الاحتلال على جرائمها، وأن هذا يبدأ من خلال مراسلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمخاطبة مكتبها العامل في فلسطين بضرورة أن يتم التعامل مع قضية الأسرى والمعتقلين بشكل مهني، وتحقيق العدالة للحقوق الإنسانية لهم، استناداً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.وطالب اللواء أبو بكر د. خطاب بأن يلعب المجلس دوراً أساسياً في وقف التفرد الإسرائيلي بالأسرى والمعتقلين، وإننا نعقد عليه آمالاً كبيرة في أن يكون صوت الحق والإنصاف لهم، تحديداً فيما يتعلق بالمعتقلين الإداريين والمضربين عن الطعام والأطفال والأسيرات والمرضى.من جانبها أبدت د. خطاب كامل تعاونها مع هذه القضية، مؤكدةً على موقف جمهورية مصر الثابت اتجاه الشعب الفلسطيني ومناضليه، وأن المجلس مؤمن بحقوق الأسرى الفلسطينيين، وأن إنتهاكها يعتبر انتهاكاً لمنظومة حقوق الإنسان على مستوىالعالم.وفي ختام اللقاء الذي شهد حواراً ايجابياً ومسؤولاً، والذي حضره وشارك فيه من الهيئة عبد الناصر فروانة وثائر شريتح، ومن سفارة دولة فلسطين د. اياد أبو الهنود، ومن مجلس حقوق الإنسان إسلام ريحان، تم الإتفاق على تنظيم ندوة قانونية إنسانية متخصصة في قضايا وملفات الأسرى وعلى رأسها الإعتقالالإداري، وذلك في النصف الثاني من ديسمبر القادم.