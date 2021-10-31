شؤون فلسطينية

أبو بكر يلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر د. مشيرة خطاب

أبو بكر يلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر د. مشيرة خطاب
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الأحد، برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر د. مشيرة خطاب، في المقر الجديد للمجلس في القاهرة.

وأطلع اللواء أبو بكر د. خطاب على كافة الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي تستهدف وكل تفاصيل الحياة اليومية لهم، وإنكار منظومة حقوقهم بالكامل.

وأشاد أبو بكر بالجهود والمسؤولية العظيمة لجمهورية مصر العربية برئيسها وشعبها ومؤسساتها الرسمية والأهلية والحقوقية والإنسانية، متمنياً على المجلس أن يكون له دور حقيقي في إنشاء منظومة مسائلة لدولة الاحتلال على جرائمها، وأن هذا يبدأ من خلال مراسلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمخاطبة مكتبها العامل في فلسطين بضرورة أن يتم التعامل مع قضية الأسرى والمعتقلين بشكل مهني، وتحقيق العدالة للحقوق الإنسانية لهم، استناداً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وطالب اللواء أبو بكر د. خطاب بأن يلعب المجلس دوراً أساسياً في وقف التفرد الإسرائيلي بالأسرى والمعتقلين، وإننا نعقد عليه آمالاً كبيرة في أن يكون صوت الحق والإنصاف لهم، تحديداً فيما يتعلق بالمعتقلين الإداريين والمضربين عن الطعام والأطفال والأسيرات والمرضى.

من جانبها أبدت د. خطاب كامل تعاونها مع هذه القضية، مؤكدةً على موقف جمهورية مصر الثابت اتجاه الشعب الفلسطيني ومناضليه، وأن المجلس مؤمن بحقوق الأسرى الفلسطينيين، وأن إنتهاكها يعتبر انتهاكاً لمنظومة حقوق الإنسان على مستوى
العالم.

وفي ختام اللقاء الذي شهد حواراً ايجابياً ومسؤولاً، والذي حضره وشارك فيه من الهيئة عبد الناصر فروانة وثائر شريتح، ومن سفارة دولة فلسطين د. اياد أبو الهنود، ومن مجلس حقوق الإنسان إسلام ريحان، تم الإتفاق على تنظيم ندوة قانونية إنسانية متخصصة في قضايا وملفات الأسرى وعلى رأسها الإعتقال
الإداري، وذلك في النصف الثاني من ديسمبر القادم.

أخبار ذات صلة

وزير الاقتصاد: لن نسمح بارتفاع أسعار السلع المستوردة سابقاً وتوجيهات من الرئيس للمتابعة الحثيثة

وزير الاقتصاد: لن نسمح بارتفاع أسعار السلع المستوردة سابقاً وتوجيهات من الرئيس للمتابعة الحثيثة

&#34;التربية&#34; تطلق ورشة حول جاهزية الصحة المدرسية في ظل الجائحة

"التربية" تطلق ورشة حول جاهزية الصحة المدرسية في ظل الجائحة

&#34;الغريب&#34; يفتتح الدورة الثامنة لـ &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; الأربعاء المقبل

"الغريب" يفتتح الدورة الثامنة لـ "أيام فلسطين السينمائية" الأربعاء المقبل

الرئيس عباس يقرر تنكيس العلم الفلسطيني بالثاني من نوفمبر من كل عام

الرئيس عباس يقرر تنكيس العلم الفلسطيني بالثاني من نوفمبر من كل عام

(Ooredoo) تعلن عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021

(Ooredoo) تعلن عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

غزة: الإدارة العامة لهندسة المركبات تناقش حملة الفحص الشتوي

غزة: الإدارة العامة لهندسة المركبات تناقش حملة الفحص الشتوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تطلق ورشة حول جاهزية الصحة المدرسية في ظل الجائحة

"التربية" تطلق ورشة حول جاهزية الصحة المدرسية في ظل الجائحة

&#34;الغريب&#34; يفتتح الدورة الثامنة لـ &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; الأربعاء المقبل

"الغريب" يفتتح الدورة الثامنة لـ "أيام فلسطين السينمائية" الأربعاء المقبل

(Ooredoo) تعلن عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021

(Ooredoo) تعلن عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الإثنين

غزة: الإدارة العامة لهندسة المركبات تناقش حملة الفحص الشتوي

غزة: الإدارة العامة لهندسة المركبات تناقش حملة الفحص الشتوي

الأسير إسماعيل عوكل يسرد تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أثناء اعتقاله

الأسير إسماعيل عوكل يسرد تفاصيل الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أثناء اعتقاله

أبو بكر يلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر د. مشيرة خطاب

أبو بكر يلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر د. مشيرة خطاب

الحايك يدعو للإعلان عن دليل استرشادي للسلع في قطاع غزة

الحايك يدعو للإعلان عن دليل استرشادي للسلع في قطاع غزة

منوعات

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: مايا دياب تثير الرعب في قلوب مساعديها في الهالوين

شاهد: مايا دياب تثير الرعب في قلوب مساعديها في الهالوين

شاهد: محمد رمضان يستعرض دراجته النارية من داخل قصر نجل رئيس الإمارات

شاهد: محمد رمضان يستعرض دراجته النارية من داخل قصر نجل رئيس الإمارات

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

جومانة مراد تكشف سبب محاولتها للانتحار

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

مصطفى فهمي يصدم طليقته بهذا التصرف

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

ديانا كرزون تكشف عن الهدية التي قدمتها لنفسها في عيد ميلادها

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تحرش ابنتها

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تحرش ابنتها

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف عن حالته الصحية

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

عبير سندر في مقطع فيديو عفوي لتحدي اللهجات مع صديقاتها

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

لأول مرة: لقطات عفوية تجمع ميريام فارس بابنها الأكبر

عربي

سقوط 3 صواريخ في منطقة قريبة من المنطقة الخضراء في بغداد

سقوط 3 صواريخ في منطقة قريبة من المنطقة الخضراء في بغداد

مصر تنفق 400 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا)

مصر تنفق 400 مليون دولار لتوفير لقاحات (كورونا)

الإمارات تعلن ارتفاع أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر

الإمارات تعلن ارتفاع أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر

مصر تشهد أمطاراً رعدية غزيرة تضرب عدة محافظات

مصر تشهد أمطاراً رعدية غزيرة تضرب عدة محافظات