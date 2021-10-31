اللواء أبو بكر يبدأ جولته في القاهرة بزيارة أول أسيرة في الثورة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنبدأ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر والوفد الموافق، جولته صباح اليوم السبت في القاهرة بزيارة الأسيرة الأولى في الثورة الفلسطينية اللواء فاطمة البرناوي والتي أمضت عشر سنوات في سجون الاحتلال.وأشاد أبو بكر بنضال وصمود وتضحيات الفدائية البرناوي، والتي تعتبر رمزاً من رموز حركتنا النسوية، التي برهنت للاحتلال بأن القضية الفلسطينية قضية الكل العربي والفلسطيني وقضية كل أحرار العالم.ونقل اللواء أبو بكر تحيات الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال والأسرى المحررين وخصوصاً الأسيرات للفدائية المحررة اللواء البرناوي، والتي خطت سيرتها في عقول وقلوب كل ابناء الشعب الفلسطيني الصامد.وأوضحت الهيئة أن الأسيرة البرناوي من أوائل الفلسطينيات اللواتي خضن العمل الفدائي المسلح منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة التي فجرَّت شرارتها الأولى حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في الأول من كانون ثاني/ يناير عام 1965، وهي أول من سُجلت في سجلات الحركة النسوية الأسيرة.وأضافت الهيئة " اعتقلت البرناوي في 14 تشرين الأول/أكتوبر عام 1967 بعد وضعها قنبلة في سينما صهيون في مدينة القدس، وحكم عليها آنذاك بالسجن المؤبد “مدى الحياة”، لكن القدر لم يشأ لها أن تقضي في الأسر سوى عشر سنوات، حيث أطلق سراحها في الحادي عشر من تشرين ثاني/نوفمبر عام 1977، لكنها أبعدت إلى خارج الوطن لتواصل نضالها ضمن صفوف حركة “فتح” وقواتها المسلحة، وتزوجت الأسير المحرر ” فوزي نمر” وهو من مدينة عكا احدى المدن الفلسطينية التي أحتلت عام1948 بعد تحرره في اطار صفقة التبادل التي جرت في مايو عام 1985، وهو مناضل عريق أقعده المرض لسنوات قبل أن يتوفى في ابريل عام 2013. وقد عادت فاطمة الى الوطن مع قدوم السلطة الوطنية عام 1994عقب اتفاقية “أوسلو” لتؤسس وتقود الشرطة النسائية الفلسطينية، وتقيم حالياً في جمهورية مصر العربية.