"الاقتصاد" تطلق فعاليات اليوم الوطني لدعم المنتج المحلي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد، عن إطلاق فعاليات اليوم الوطني للمنتج المحلي الذي يصادف الأول من تشرين ثاني/نوفمبر من كل عام، وذلك في اطار الجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية في دعم المنتج الوطني ورفع قدرته التنافسية وزيادة ثقة المستهلك بجودة المنتجات المحلية.وقالت الوزارة في بيانها، ان برنامج الفعاليات سيتضمن هذا العام إقامة معارض محلية لدعم المنتجات الوطنية مشيرة الى معرض الصناعة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي ينظمه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بالإضافة الى معرض الصناعات الانشائية الذي سيتم تنفيذه في الخليل بتنظيم من نقابة المهندسين.ولفتت الوزارة الى ان برنامج الفعاليات سيأخذ طابعا توعووياً عبر تكثيف الحملات الاعلامية الهادفة الى تعزيز ثقة المواطن بمنتجاتنا الوطنية التي تسوق في بلدان العالم، وقطعت شوطاً كبيراً في الجودة والتنافسية، لافتة إلى ان المنتجات الفلسطينية لديها قدرة تنافسية وتسويقية في الاسواق الدولية عبر 200 شركة فلسطينية.وحول مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني اظهرت الوزارة ان أنشطة الصناعة تساهم بما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتة الى ان هناك 21 ألف مؤسسة صناعية تعمل في فلسطين، بلغ عدد العاملين فيها 109 ألف عامل منهم 77% عاملون بأجر.وأشارت الوزارة الى الأهمية التي توليها الحكومة في دعم المنتج المحلي، عبر تنفيذها لمشاريع انتاجية بقيمة إجمالية تزيد عن 110 مليون دولار لدعم الصناعة، علاوة على منح المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية وبفارق 15% عن تكلفة المستورد.وبينت الوزارة ان الحكومة الفلسطينية وفي الوقت الذي تفرض فيه اسرائيل حصاراً على مدخلات الانتاج للحد من تطور الصناعة بذرائع أمنية وصحية وبيئية، تعمل على تنفذ خطة العناقيد الاقتصادية لا سيما تصميم العنقودي الصناعي بتكلفة اجمالية مليار دولار.واضافت الوزارة انه وفي اطار التدخلات لدعم وتعزيز المنتج الوطني، فقد تم اقرار حزمـة حوافـز لغايـات تشـجيع الاستثمار في منطقـة الاغوار والمسماه (ج)، وحوافز لمشاريع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، وتوفــير تمويلات بقيمــة45 مليــون دولار لشركات غير ربحية تركــزت معظمهــا في قطــاع غــزة.هذا وتعمل الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع على الداعمة للصناعة الوطنية كمشروع تطوير الصناعة، ومشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص، مشروع خيطان لخدمة قطاع النسيج ، ومشروع مستدامة لخدمة القطاعات الصناعية في مجال الطاقة النظيفة، وغيرها من المشاريع. بالإضافة الى اطلاق برامج لدعم المشاريع النسـوية وتعزيـز صمودهـا.